Харьюский уездный суд признал бывшего руководителя проектов Rimi виновным во взяточничестве

”Такие инциденты трудно выявить, поэтому мы всегда открыты для информации, которая позволяет бороться с правонарушениями”, — сказал руководитель Rimi в Эстонии Вайдо Падумяэ. ”Если бы подрядчики раньше уведомили нас о ситуации, вызывающей сомнения, мы могли быстрее отследить незаконную деятельность. В таком случае ущерб для нас и подрядчиков был бы минимальным. Честный и открытый диалог между партнерами — это основа долгосрочного и доверительного сотрудничества”. Руководитель Rimi уверен, что случившееся послужит уроком для всех. Также он отмечает, что за последние десять лет экономический климат в Эстонии заметно улучшился, и люди стали более законопослушными.

Взятки Тийт Элиас получал за предоставление информации о бюджетных ограничениях закупок и предложениях конкурентов, что обеспечивало победу конкретному подрядчику и максимально увеличивало его прибыль. Кроме того, Элиас предоставлял данные о закупках до их оглашения, позволял представлять заявки задним числом, акцептировал большие счета и принимал невыгодные предложения.