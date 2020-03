Харьюский уездный суд признал бывшего руководителя проектов Rimi виновным во взяточничестве

По словам присяжного адвоката Дмитрия Теплых из адвокатского бюро TGS Baltic, представляющего Rimi Eesti Food AS, речь идет о чрезвычайно крупных взятках в частном секторе, и дело уже дважды прошло через Государственный суд. ”Причиной этому является чрезвычайно важный и принципиальный юридический вопрос — является ли пострадавшей стороной предприятие Rimi Eesti Food AS, которому Тийт Элиас своими действиями нанес ущерб примерно в 685 000 евро? Первоначально прокуратура и суды считали, что несмотря на ущерб, в частном секторе не может быть жертв коррупции.

Однако Государственный суд согласился с нашей позицией, что Элиас нарушил право Rimi Eesti Food AS на то, что работник должен проявлять лояльность к работодателю, выполняя свои обязанности, после чего Rimi Eesti Food AS получил в этом процессе статус пострадавшей стороны. Это позволило предприятию Rimi Eesti Food AS предъявлять требования о возмещении ущерба в том числе и подрядчикам, обвиняемым в подкупе Элиаса. К настоящему моменту мы пришли с подрядчиками к компромиссам, которые позволяют возместить большую часть нанесенного предприятию ущерба. Спор о непокрытой доле ущерба продолжится с Элиасом в гражданском процессе”.