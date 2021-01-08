Хаос в кулуарах: оппозиция и коалиция сошлись в битве за референдум на тему брака

Как и можно было ожидать, план обсудить на заседании конституционной комиссии тысячи поправок потерпел фиаско. Расписание выступлений авторов поправок было сорвано, и депутаты быстро перешли на повышенные тона, передает rus.err.ee.

Через некоторое время представители оппозиции стали выбегать в коридор, чтобы поведать журналистам о произволе председателя комиссии Анти Пооламетса.

"Здесь попирают сейчас законность и нормы демократии. Председатель комиссии не дает депутатам возможности объяснить свои позиции, он перекрикивает выступающих, не позволяет задавать вопросы", — сказала Кая Каллас (Партия реформ).

"По логике председателя комиссии, мне на объяснение каждой моей поправки было отведено семь секунд, а Индрек Саар должен был бы объяснять предложения фракции социал-демократов со скоростью 11 штук в секунду", — негодовал Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия).

Представителям правящих партий происходившее виделось совсем по-другому: "Принесенный сюда стиль революционных матросов дискредитирует парламент. Я призываю коллег проявить хоть какое-то уважение к Рийгикогу: одумайтесь и не позорьте парламент своим поведением", — заявил председатель конституционной комиссии Анти Пооламетс (EKRE).