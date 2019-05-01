Ханно Певкур: министр внутренних дел хочет устроить государственный переворот?

Бывший министр социальных дел и реформист Ханно Певкур в своих соцсетях отреагировал на заявление министра социальных дел Марта Хельме, в котором он заявил, что должен восстановить в Эстонии конституционный порядок.
”Министр внутренних дел хочет устроить государственный переворот?” — спросил Певкур и добавил: ”Конституционный порядок в Эстонии гарантировал и государство функционирует. Разумеется, в криминальном порядке можно обвинить кого-то только в суде, но предпосылкой для этого является независимое и объективное расследование и судебное разбирательство.
”Я очень надеюсь, что министр внутренних дел Хельме не будет вмешиваться в расследование дела уже бывшего министра Куузика и позволит следователям делать свое дело. В противном случае мы окажемся в ситуации, когда министр своими действиями представляет угрозу конституционному строю”, — закончил Певкур.