Ханно Певкур: министр внутренних дел хочет устроить государственный переворот?

”Министр внутренних дел хочет устроить государственный переворот?” — спросил Певкур и добавил: ”Конституционный порядок в Эстонии гарантировал и государство функционирует. Разумеется, в криминальном порядке можно обвинить кого-то только в суде, но предпосылкой для этого является независимое и объективное расследование и судебное разбирательство.

”Я очень надеюсь, что министр внутренних дел Хельме не будет вмешиваться в расследование дела уже бывшего министра Куузика и позволит следователям делать свое дело. В противном случае мы окажемся в ситуации, когда министр своими действиями представляет угрозу конституционному строю”, — закончил Певкур.