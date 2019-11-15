15.11.2019, 14:55

Ханно Певкур: и Кая Каллас, и Юри Ратас могли бы быть сдержанней


Фред Пюссь
EST 2
Reformierakond
Hanno PevkurFoto: Jaanus Lensment

Экс-председатель Партии Реформ и имеющий опыт руководства рядом министерств Ханно Певкур считает, что критиковать можно решения, но политикам не следует опускаться до личных оскорблений.

Певкур сказал, что по сравнению со сказанным Каей Каллас о том, что якобы Юри Ратас готов ради кресла премьера продать Эстонию, именование Ратаса фиговым листком Кремля, имевшее в свое время место со стороны лидеров EKRE Марта и Мартина Хельме, было гораздо хлеще.

Высказывание Каллас, по оценке Певкура, было мягче, чем реакция Юри Ратаса и Центристской партии на это. "Оба могли бы сдержать свой пыл", — считает он. "Всегда можно критиковать политику, но в политике не должно быть места личным оскорблениям. Двигаться вперед помогает конструктивная критика".

Во вторник Кая Каллас в интервью "Актуальной камере" сказала, что председатель Центристской партии Юри Ратас во имя сохранения поста премьер-министра "готов продать Эстонию", что вызвало бурное недовольство Ратаса и центристов, по мнению которых Каллас обвинила Ратаса в госизмене.

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