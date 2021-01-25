Ханно Певкур: "если смотреть на все страны бывшего Советского Союза, то мы самые успешные"

”Если мы посмотрим просто на факты, те страны, которые вошли в Евросоюз в 2004 году, из этих стран только одна страна сегодня лучше Эстонии, это Словения. Если смотреть на все страны бывшего Советского Союза, то мы самые успешные” — говорит политик Ханно Певкур.

В подкасте ведущие и политик сравнили рост ВВП Эстонии с нашим северным соседом — Финляндией. В 1993 году ВВП Эстонии на душу населения составлял порядка 2000, в текущих долларов США, в тоже время в Финляндии на одного человека приходилось 17 000 -18 000 долларов, что почти в 9 раз выше. Сегодня ВВП Эстонии почти 25 000 долларов США, у соседней Финляндии где-то 50 000 долларов США. ”Можем сказать, что сравнивая с Финляндией, одной из самых успешных стран мира, то разница только в 2 раза.” — подводит итог Ханно Певкур, показывая, что за эти годы Эстония сильно преуспела.

”Мы должны стремиться туда, к Скандинавии? Очень много молодежи говорят, и я в том числе, что есть не состыковка, я не понимаю, как Эстония хочет себя позиционировать. Это как страна ”Три балтийских тигра”, вместе с Латвией и Литвой, три брата идут по жизни вместе, рука об руку, или Эстония хочет быть в Скандинавии и финны наши лучшие друзья? Кто мне ближе — финн или латыш?” — объясняет другую проблему ведущий, Георгий Княжев.

”Ближе Эстонец. Просто, потому что мы здесь живем и должны хорошо жить. А чтобы жить здесь хорошо, мы должны иметь хорошие отношения с нашими соседями. Прежде всего чтобы жить лучше, нужно иметь хорошую экономику и для этого Швеция, Финляндия, Латвия — очень важны, Россия тоже. Если мы посмотрим откуда идут наши доходы, в первую очередь это всё-таки Финляндия, потом Швеция, Германия, Латвия. Наша страна маленькая и если мы хотим жить хорошо, то нужно иметь хорошую внешнюю экономику, а для этого мы должны быть открыты.” — отмечает политик Ханно Певкур.

”То есть Эстония стремится всё-таки в сторону Скандинавии?” — уточняет Георгий.

”Эстония должна найти свой путь, но на этом пути мы должны смотреть кто и что хорошо делает. Если мы видим, что Финляндия, Швеция, Норвегия что-то хорошо делают, то мы должны взять все хорошие вещи от них, если мы видим, что Дания, Германия или Словения что-то хорошо делает, например, в спорте Словения супер, тогда давайте смотреть, что они делают для этого. Но несмотря на разные примеры, мы все равно должны найти свой путь.” — говорит Певкур.