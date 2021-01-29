Ханно Певкур болен коронавирусом. Он мог заразить Репс и Хельме

Депутат Рийгикогу от Партии реформ Ханно Певкур сообщил, что его анализ на коронавирус оказался положительным.
Певкур сообщил, что в четверг утром проснулся с легкой температурой. Тест подтвердил, что политик болен коронавирусом. Он не знает, где мог заразиться. Певкур остается в самоизоляции.
В среду вечером Певкру участвовал в съемках передачи ”Первая студия” на ETV, в которой также принимали участие Майлис Репс, Март Хельме, Индрек Саар и Хелир-Валдор Сеэдер.
Ранее в Рийгикогу коронавирус распространился во фракции партии Isamaa.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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