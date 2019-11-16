Хакеры за считанные часы получили доступ к чувствительным данным на сервере

В организованном компанией Telia соревновании участвовали 14 команд, получивших одно и то же задание: проникнуть на специально подготовленный сервер.

По словам руководителя ИТ-услуг Telia Eesti Таави Тальве, представленное хакерам задание имитировало ситуацию, когда серверная среда предприятия не обновлялась или в ней не было проверено какое-либо важное требование безопасности. Именно так часто и происходит на многих предприятиях в реальности.

”По сути, предназначенная для взлома среда является обычным сервером предприятия, где, как правило, хранятся данные клиентов или финансовые данные. Одной из целей соревнования было продемонстрировать, насколько на самом деле просто проникнуть в корпоративные ИТ-системы, не получающие оптимального требуемого обслуживания”, — сказал Тальве.

Среду для взлома подготовила занимающаяся кибербезопасностью компания Cyber Arch. В системе было необходимо найти 12 спрятанных ”ключей”. Соревнования длились пять часов, причем в конце развернулась напряженная борьба между двумя командами. Победила состоявшая из трех молодых людей команда, ранее уже успешно выступавшая и на подобных европейских соревнованиях. По словам самих победителей, они представляют молодых ИТ-специалистов Эстонии, у которых в университете TalTech есть собственный посредник, ищущий для них различные соревнования.