01.12.2020, 14:47
Хакеры совершили несколько атак на государственные инфосистемы и завладели данными тысяч жителей Эстонии
В ноябре Департамент государственной инфосистему выявил три атаки на государственные инфосистемы. Мошенникам удалось заполучить личные данные тысяч человек.
Кибератаки были совершены на сервера Министерства экономики и коммуникаций, Министерства социальных дел и Министерства иностранных дел. Почерк во всех случаях одинаковый.
В результате нападения хакерам удалось получить данные 9158 человек. Речь идет об информации, связанной с выявлением обстоятельств распространения инфекционных заболеваний.
В ближайшие дни люди, чьи данные попали в руки злоумышленников, получат уведомление от Центра развития инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK).
Центральная криминальная полиция возбудила по факту случившегося уголовное дело.
Вы успешно зарегистрированы
в качестве подписчика рассылки Delfi!
Бывшая жена Трампа сделала интересное заявление
В Азербайджане объявлена частичная демобилизация
Последние слова умирающего от коронавируса медика
72-летнюю Ирину Винер не узнать: так она изменилась