Хакеры совершили несколько атак на государственные инфосистемы и завладели данными тысяч жителей Эстонии

Кибератаки были совершены на сервера Министерства экономики и коммуникаций, Министерства социальных дел и Министерства иностранных дел. Почерк во всех случаях одинаковый.

В результате нападения хакерам удалось получить данные 9158 человек. Речь идет об информации, связанной с выявлением обстоятельств распространения инфекционных заболеваний.

В ближайшие дни люди, чьи данные попали в руки злоумышленников, получат уведомление от Центра развития инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK).

Центральная криминальная полиция возбудила по факту случившегося уголовное дело.