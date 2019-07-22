Хааберсти станет первым районом Таллинна, где запустят программу для родителей ”Невероятные годы”

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, программой ”Невероятные годы” район Хааберсти поддерживает родителей, в семьях которых растут 2-8-летние дети.

”Постоянно общаемся со школами и детскими садами района, нам подтвердили, что программа очень востребована. Чем раньше поддержим родителей в воспитании детей, тем больше вероятность того, что близкие смогут обеспечить детям счастливое детство и безопасную среду”, — сказал старейшина.

”Надеемся, что в рамках данной программы среди родителей образуется своеобразная группа поддержки, которая сможет в будущем делится опытом и поддерживать других”, — говорит Ханимяги. Старейшина отметил, что не менее важна и поддержка общества, которая даёт родителям чувство уверенности в сложный момент.

Цель программы ”Невероятные годы” — помочь родителям в развитии полезных навыков, при помощи которых можно предотвращать проблемы с поведением у детей и справляться с ними, а также создавать между родителем и ребенком доверительные и поддерживающие развитие ребенка отношения. Благодаря полученным в ходе обучения навыкам родителей научат избегать ситуаций, приводящим к стрессу, находить поддержку и справляться с трудностями, возникающими при воспитании детей.

В ходе исследований выяснилось, что благодаря программе у детей улучшаются навыки решения проблем, навыки самовыражения и самоутверждения, повышается успеваемость и улучшаются отношения со сверстниками.

Комплектация групп обучения проходят при сотрудничестве управы Хааберсти с отделом по защите детей. Для родителей курсы бесплатные, занятия продлятся четыре месяца и пройдут в социальном центре Хааберсти.