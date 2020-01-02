Хааберсти приглашает на бесплатный новогодний концерт

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, по доброй традиции дневной центр Хааберсти в первые дни года организовывает бесплатный новогодний концерт.

"Выступление Кайре Вильгатс - отличный повод для пожилых выйти из дома и пожелать друг другу всего хорошего в новом году",- сказал старейшина и добавил, что у всех гостей будет возможность сделать фотографию на память у фотостены и выпить приветственный напиток.

Старейшина подтвердил, что в этом году в центре концерты также будут проходить как в здании, так и вне стен центра. "Зал дневного центра уже не может вместить всех желающих посетить мероприятия, рад, что после реконструкции второго крыла здания на Ыйсмяэ теэ 24 получим более вместительный зал, который позволит проводить концерты для большего количества публики",- поделился Ханимяги планами на будущее.