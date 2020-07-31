Гулявший по Нарве с Covid-19 молодой человек заразил как минимум еще двоих

"Известно, что данный человек заразил двух своих друзей, которые были вместе с ним в отеле", — сказала медиасоветник департамента Эйке Кингсепп RusERR.

По информации rus.err.ee, компания приехавшего из Тарту в Нарву молодого человека, у которого выявили коронавирус, состояла из пяти лиц. Они жили в разных гостиничных номерах, но проводили время вместе.

Гулявший по Нарве человек с коронавирусом, скорее всего, сам заразился от жителя Тарту, о котором СМИ много писали на прошлой неделе.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!