Гуляний и скопления народа на Штромке больше не наблюдается

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, парковые смотрители следят за порядком в широком смысле этого слова — могут и сломанную ветку с дорожки убрать, и хулиганов приструнить. При этом они тесно сотрудничают как с полицией, так и с МуПо.

”Парки занимают весьма обширную территорию и использование электросамокатов значительно повышает эффективность патрулирования. Сейчас обязанностей у смотрителей добавилось — кроме всего прочего, они должны еще следить за тем, чтобы люди не нарушали запрет на использование игровых и спортивных площадок, и соблюдали установленные на время чрезвычайного положения правила”, — сказал Ярвелайд.

”Судя по сегодняшнему контрольному рейду, который мы провели совместно с сотрудниками муниципальной полиции, наша разъяснительная работа принесла плоды: люди осознали серьезность положения и массового скопления народа на Штромке мы больше не наблюдаем”, — добавил старейшина района.

Контрольный рейд значительных нарушений не выявил — гуляющих людей было немного, и они соблюдали установленную дистанцию. Фактов нарушения на использование детских аттракционов и тренажеров зафиксировано не было. Сотрудники Муниципальной полиции и парковые смотрители продолжат ежедневное патрулирование в парках вплоть до окончания действия чрезвычайного положения.

Управа Пыхья-Таллинна приняла на работу парковых смотрителей три года назад. Смотрители прошли инструктаж и обучение под руководством сотрудников полиции и парка Кадриорг.

Александр Гужов