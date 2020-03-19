Гуляйте на природе ответственно — рекомендации RMK

”Если на стоянке рядом с туристической тропой припарковано более десяти автомобилей, то стоит поехать дальше и найти с помощью приложения или домашней страницы RMK Loodusega koos следующий, менее посещаемый объект. Хотя посетительские центры RMK закрыты для клиентов, за советами по теме отдыха в лесу можно обратиться к нашим менеджерам по информации в каждом посетительском центре — смотрите контакты здесь — или по общему адресу электронной почты loodusegakoos@rmk.ee”, — поделилась Марге Раммо рекомендациями о различных возможностях отдыха в лесу.

Нужно обязательно следить за тем, чтобы во время прогулок на природе не оставлять после себя носовые платки, стаканчики для питья, посуду и т.д. — все, что было принесено с собой и может представлять угрозу для других людей и окружающей среды.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!