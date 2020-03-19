Гуляйте на природе ответственно — рекомендации RMK

По причине объявленного в стране чрезвычайного положения, нужно проявлять осторожность и во время прогулок на природе – избегайте многолюдных походных троп и соблюдайте дистанцию с другими гуляющими.
”В последнее время походные тропы в государственном лесу пользуются большой популярностью. Несомненно, прогулки на природе — это отличный способ позаботиться о здоровье на свежем воздухе и укрепить иммунную систему. Однако, с целью препятствия распространению коронавируса, стоит помнить, что при передвижении по тропам нужно поддерживать дистанцию с другими людьми и двигаться в соответствии с указателями, чтобы уменьшить количество людей, идущих навстречу”, — сказала заведующая отделом рекреации RMK Марге Раммо.
У RMK есть сотни объектов для посещения в природе Эстонии, поэтому в государственном лесу хватит места для всех, нужно лишь немного распределить посещаемость Для снижения концентрации большого количества людей на одной территории и сопутствующей этому опасности заражения, нужно избегать посещения самых популярных объектов, таких как Вируское болото и парк Кейла-Йоа, открывая для себя менее известные тропы. Посещаемость наиболее популярных походных троп имеет смысл снизить еще и потому, что это нагружает окружающую среду, связанную с конкретным объектом. Информацию о перенаселе тропах можно найти на сайте Loodusega koos.
”Если на стоянке рядом с туристической тропой припарковано более десяти автомобилей, то стоит поехать дальше и найти с помощью приложения или домашней страницы RMK Loodusega koos следующий, менее посещаемый объект. Хотя посетительские центры RMK закрыты для клиентов, за советами по теме отдыха в лесу можно обратиться к нашим менеджерам по информации в каждом посетительском центре — смотрите контакты здесь — или по общему адресу электронной почты loodusegakoos@rmk.ee”, — поделилась Марге Раммо рекомендациями о различных возможностях отдыха в лесу.
Нужно обязательно следить за тем, чтобы во время прогулок на природе не оставлять после себя носовые платки, стаканчики для питья, посуду и т.д. — все, что было принесено с собой и может представлять угрозу для других людей и окружающей среды.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Больные коронавирусом рассказали о своих ужасных ощущениях
Эксперты заявляют об опасности масок при COVID-19
Гульнаре Каримовой увеличили тюремный срок
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 147