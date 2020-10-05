Губернатор Санкт-Петербурга пожелал Таллинну победы в борьбе за звание Зеленой столицы Европы

"Мы с радостью приняли весть о том, что Таллинн стал одним из четырех финалистов конкурса на присвоение титула Зеленой столицы Европы — 2022.

Наши города расположены на берегу Балтийского моря. Одним из направлений нашего сотрудничества стала экология. Вместе мы многое делаем для того, чтобы сохранить для потомков чистоту нашего общего дома.

Мы высоко ценим ваши усилия по борьбе с загрязнением окружающей среды. Руководством Таллинна в этом направлении ведется большая работа. Выход в финал престижного конкурса стал заслуженным результатом.

От имени жителей Санкт-Петербурга хочу пожелать прекрасному Таллинну успехов во всех добрых начинаниях. И, конечно, же победы в борьбе за высокий титул Зеленой столицы Европы", — сказал в своем видообращении Беглов.

На звание зеленой столицы Европы в 2022 году претендовали 18 городов. Вместе с Таллинном в финал прошли Дижон, Гренобль и Торино. Международное жюри выберет победителя 2022 года 8 октября.

Посмотреть видеообращение Александра Беглова можно здесь.