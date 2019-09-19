Губернатор Санкт-Петербурга посетит Таллинн

По случаю 800-летия первого официального упоминания Таллинна Петербург преподнесет в подарок городу детскую игровую площадку, открытие которой пройдет в парке Паэ 27 сентября в 10 часов, в мероприятии участвуют мэр Таллинна и губернатор Санкт-Петербурга.

В сотрудничестве с Таллиннским департаментом культуры Петербург подготовил программу культурных мероприятий.

”Петербургские встречи в Таллинне” официально откроются 26 сентября в 19 часов в концертном доме Alexela гала-концертом артистов из Санкт-Петербурга ”Тайны Петербургских мелодий”. Выступят легенда джаза, Народный артист России Давид Голощекин с ансамблем, лауреат международных конкурсов, победитель седьмого сезона шоу ”Голос” Петр Захаров, лауреаты международных конкурсов Агата Вавилова, Георгий Новитский, Эдуард Хиль-младший и Станислав Чигадаев, ансамбль танца ”Жемчужина” и эстрадный оркестр под руководством дирижера Андрея Медведева. Стоимость билета — 5,50 евро, в продаже в сети Piletilevi.

27 сентября в 19 часов Давид Голощекин выступит с ансамблем в подвальном зале Дома братства Черноголовых (Пюхавайму, 9). Билеты стоимостью 10,50/7,50 евро в продаже в Piletilevi.

В это же время, 27 сентября в 19 часов, в рамках театрального фестиваля Русского театра и Санкт-Петербурга ”Балтийский дом” в Русском театре состоится совместное представление ”Олимпия”. Автор Ольга Мухина, постановщик Филипп Лось. Билеты от 11,90 до 25 евро в продаже в Piletilevi.

29 сентября в 17 часов в концертном зале ”Эстония” совместно с Таллиннским камерным оркестром выступит ансамбль народных инструментов из Петербурга ”Терем Квартет”. Билеты стоимостью 3 евро доступны в сети Piletilevi.

С 26 сентября по 3 октября на площади Вабадузе будет открыта фотовыставка Александра Петросяна ”Петербургские истории”.