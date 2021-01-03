Губернатор Ленобласти предложил эстонским властям не включать "избирательную память"

По словам Дрозденко, эстонским партнерам необходимо вспомнить и другие исторические эпизоды. Например, многовековую историю нахождения чудской земли в составе Руси и Российской империи или историю советского периода. ”Не надо забывать, что и Ивангородская крепость была построена Иваном III как форпост Руси против шведов (заметьте, не эстонцев)”, — заявил губернатор.

Дрозденко также напомнил, что в 1996 году завершились переговоры с Эстонией о техническом описании российско-эстонской границы, в которых он участвовал как представитель Кингисеппского района. По его словам, при подписании протокола у эстонской стороны не было ни одного вопроса.

В 1920 году РСФСР и Эстония заключили Тартуский договор. Документ предполагал передачу республике территорий Печерского района Псковской области (Эстонская Ингерманландия), который сейчас является частью Кингисеппского района Ленинградской области, а также правобережья реки Нарвы. После освобождения Эстонии от войск нацистской Германии во время Великой Отечественной войны эти области опять вернулись в состав РСФСР. В свою очередь, Пыллуаас неоднократно говорил, что у Эстонии есть территориальные претензии к России, которая, по его мнению, захватила 5% территории страны.

Ранее на заявление Пыллуааса отреагировал глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.