Грядут изменения: при эпидемии Департамент здоровья получит больше прав, а размер штрафов повысится

Председатель комиссии Тынис Мёльдер сказал, что распространение вируса COVID-19 в Эстонии пошло на спад. Правительство направило Рийгикогу просьбу существенно дополнить Закон о чрезвычайной ситуации.

”Цель — с 18 мая перейти с чрезвычайного положения к чрезвычайной ситуации, — сказал Мёльдер. — Центром управления в чрезвычайной ситуации является правительство. Цель — создать возможности для применения ограничений, действующих сейчас для борьбы с распространением COVID-19, и в чрезвычайной ситуации”.

Мёльдер добавил, что законопроект даст определенные права Департаменту здоровья в случае, если речь идет об эпидемии инфекционных заболеваний. Например, Департамент здоровья сможет приказом ограничивать передвижение инфекционно опасных людей и при необходимости закрывать детские учреждения и учреждения по уходу.

Заместитель председателя комиссии Хельмен Кютт отметила, что оппозиция не может поддержать этот законопроект, так как изначальная цель находившегося ранее в производстве проекта полностью изменилась.

Кютт добавила, что что штрафы за нарушение требований карантина для юридических лиц были существенно повышены. Пояснений по этому поводу комиссии во время представления проекта не дали.

Комиссия решила дополнить проект закона о внесении изменений в Закон о медицинских приборах и, в связи с этим, в другие законы (165 SE) регулированиями Закона о чрезвычайной ситуации, Закона о предупреждении инфекционных заболеваний и о борьбе с ними, Закона об организации медицинских услуг и Закона о медицинском страховании.

Комиссия решила направить проект на рассмотрение пленарному заседанию, которое состоится 6 мая, с предложением закончить первое чтение.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!