Грядет сенсация? Срочный визит Ратаса в Швецию и Финляндию был связан с новым сериалом о гибели парома ”Эстония”

Саму поездку никто не скрывал. В социальных сетях Ратас сообщил, что поговорил со своей финской коллегой Санной Марин о трансграничных передвижениях, отношениях между двумя странами и Саммите ЕС. После Финляндии Ратас отправился в Швецию, где также встретился в коллегой Стефаном Лёвеном. ”Акцент был сделан на сотрудничестве между нашими странами. Через четыре месяца исполнится сто лет со дня установления дипломатических отношений между Эстонией и Швецией. Один из способов дальнейшего укрепления наших связей — более тесное сотрудничество в области дигитализации и международного обмена данными. Также мы обсудили вопросы климата и ситуацию в Беларуси”, — рапортовал Ратас в соцсетях.

И лишь немногие знали, что действительной причиной экстренной поездки стал документальный сериал о гибели парома "Эстония".

По данным издания, главы и премьер-министры трех стран обсуждали именно эту тему. Стороны это утверждение не подтверждают, но и не опровергают.

”Сейчас мне нечего сказать по этому поводу”, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, который также принимал участие в поездке.

Одно из осведомленных лиц сказало изданию, что по сути в сериале нет ничего нового, но то, как авторы пытаются преподнести некоторые фрагменты, может в итоге ”вылиться во что-то нехорошее”.

Примечательно, что режиссер сериала Хенрик Эвертссон обещал дать изданию интервью, но после встречи премьеров неожиданно отказался, сославшись на неотложные дела.

Кроме интервью свидетелей, некоторые из которых говорят впервые, в сериале представлены новые кадры, снятые в прошлом году возле на месте катастрофы (в связи с этим Эвертссон и еще один член съемочной группы получили обвинение в нарушении покоя останков).

Сериал стартует 28 сентября на стриминговом сервисе Discovery Dplay в Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии.

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