Грузовой автомобиль с 33 срочниками Сил обороны вылетел в кювет

По предтворительным данным, грузовик при прохождении поворота отклонился к обочине, после чего съехал в канаву. В машине находилось 33 срочника. Тяжелых травм никто из них не получил.

После аварии 18 человек были доставлены в больницу для проверки. К настоящему моменту они вернулись в воинскую часть и продолжают нести службу.

Близким срочников также сообщили об инциденте.