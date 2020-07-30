Грузовой автомобиль с 33 срочниками Сил обороны вылетел в кювет

Вчера вечером на центральном полигоне Сил обороны произошла авария: грузовой автомобиль MAN, перевозивший срочников артиллерийского батальона, вылетел в кювет.
По предтворительным данным, грузовик при прохождении поворота отклонился к обочине, после чего съехал в канаву. В машине находилось 33 срочника. Тяжелых травм никто из них не получил.
После аварии 18 человек были доставлены в больницу для проверки. К настоящему моменту они вернулись в воинскую часть и продолжают нести службу.
Близким срочников также сообщили об инциденте.
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