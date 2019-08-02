Грузины вспоминают Эстонию советских времен: дух свободы, ирокезы, нереальная чистота и первая медаль

В молодости я занимался спортом, акробатика и прыжки на батуте. В составе республиканской команды ездил в Таллинн на соревнования. Мы приехали как спортсмены, а не туристы. Тренировались, выступали, поэтому времени на осмотр достопримечательностей не было. Помню, как прекрасно общались со спортсменами из Литвы, Латвии, Эстонии. Была отличная организация.

Мне очень понравился и Старый город и весь красавец-Таллинн в целом. С большим удовольствием съездил бы еще раз. А ассоциируется столица Эстонии у меня с первой в жизни медалью, которую я выиграл именно в Таллинне.

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Николаз, бывший министр культуры Грузии, ныне — предприниматель в сфере туризма и виноделия.

У меня к Таллинну особое отношение. Мои родители, когда поженились, отправились в свадебное путешествие в Таллинн. И мне много о рассказывали об этом городе как о чем-то волшебном и чудесном. Я с детства хотел съездить в Эстонию, а побывал там с друзьями во второй половине 80-х. Впервые я почувствовал в Советском Союзе какую-то несоветскую свободу именно в Таллинне. Мы в первый раз почувствовали так сказать Европу. Это был хороший урок или пример — как мы должны жить, чтобы побыстрее оставить Советский Союз.

Даже торты были в Таллинне абсолютно другие по сравнению, скажем, с московскими, они были какими-то европейскими, которые мы не пробовали раньше. Торт с мороженым — до сих пор в памяти!

А первая ассоциация с Таллинном и Эстонией — это чистота. Чистые опрятные интеллигентные люди, чистые парки, в гостинице чистые душевые, — всё везде чистое.

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Диана, управляющая гостевым домом, побывала в Таллинне в конце 80-х.

Мы приезжали в гости к родственникам, и как раз мне в столице Эстонии исполнилось 10 лет. У меня такое впечатление, что я впервые увидела и почувствовала там свободу. И это для меня было небольшим шоком: я впервые увидела людей с прической ирокез разных цветов, люди свободно играли на музыкальных инструментах на улицах, ходили в дождь босиком, рисовали, — и это самое мое яркое впечатление. Я впервые увидела, что есть такой город, где можно носить одежду, которую ты хочешь, играть где ты хочешь. Поэтому первая ассоциация — это свобода и свободные люди.

И еще сливочный крем — у меня до сих пор в горле стоит его вкус. Меня как ребенка также поразил размер мороженого — в огромных брикетах, в Тбилиси такого не было. Трудно забыть общее настроение во время пребывания в Таллинне: все было очень душевно и радостно.