10.07.2019, 10:45

Грустные вести: в Таллиннском зоопарке скончался 32-летний шимпанзе Пино

 (7)
rus.delfi.ee
EST 62
Грустные вести: в Таллиннском зоопарке скончался 32-летний шимпанзе Пино
Foto: Maarja Kitsing

Таллиннский зоопарк с прискорбием сообщает о смерти 32-летнего шимпанзе по имени Пино.

Здоровье животного начало ухудшаться после Яанова дня. Было решено применить наркоз и провести комплексное исследование. Процедура была проведена 8 июля. К сожалению, диагноз — тяжелая сердечная недостаточность и как следствие острая почечная и печеночная недостаточность — оказался неутешительным. Ветеринары пытались стабилизировать состояние животного, но это не удалось и 9 июля оно скончалось.

Пино родился в 1987 году в зоопарке Амстердама и в качестве подарка прибыл в Таллинн в 1994 году. Отмечается, что 32 года для самца шимпанзе — довольно почтенный возраст.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: