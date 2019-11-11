11.11.2019, 11:01

Грустная тенденция: детей с нарушениями речи в Эстонии все больше, а свет в конце тоннеля по-прежнему слишком слабый

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Анна Теэле Орав
EST 14
Грустная тенденция: детей с нарушениями речи в Эстонии все больше, а свет в конце тоннеля по-прежнему слишком слабый
Elisabethi ema Regina õpetab tütart Memory kaartide abiga rääkima.Foto: Madis Veltman

Из 126 детских садов Таллинна логопед имеется лишь в 63, хотя в его услугах нуждается почти каждый шестой ребенок, пишет Eesti Päevaleht.

Летом четырехлетняя Элизабет вместе с семьей переехала из Ласнамяэ в Пирита. Параллельно с этим стало ясно, что девочке нужен логопед, а Таллиннский детский сад Ляэнемере, который она посещает, этого предложить не может.

Родители попытались устроить дочку в детский сад Падрику (там логопед есть), но мест не оказалось. Кроме того, согласно постановлению Таллиннкой мэрии, нельзя поставить ребенка в очередь в один сад, если он уже числится в другом. При этом логопед в детском саду Падрику работает на четверть ставки. Это единственный сад на весь район (20 000 жителей и около 1500 детей детсадовского возраста), где есть специалист данного профиля. Сейчас в очереди в этот сад стоит 243 ребенка.

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”Ребенок с нарушениями речи должен получать помощь в детском саду. Все, что позже, — это экстренная помощь”, — говорит член правления Союза логопедов Анника Сууркюла. Она считает, что логопед должен быть в каждом саду.

Сейчас Элизабет вместе с мамой Региной вынуждены ездить к логопеду на другой конец города (по направлению невролога) в Мустамяэ. Машины у мамы нет и ей приходится отпрашиваться с работы. Логопед говорит, что нужно заниматься как минимум два раза в неделю. Но у него нет номерков, а у мамы — возможности так часто брать выходной.

По совету логопеда Регина с Элизабет побывали на консультации у логопеда в Таллиннском учебно-консультативном центре с целью найти подходящую эстонскую группу детсада (при нарушениях речи ребенок должен слышать вокруг себя преимущественно родную речь). Логопед пришел к выводу, что группа выравнивания Элизабет не нужна, а даже если и нужна, то мест в этих группах все равно нет. ”Она сказала связаться с ней снова через год, если ситуация не измениться к лучшему”, — отмечает Регина.

Также логопед из Мустамяэской больницы посоветовала обратиться в центр Rajaleidja. По словам руководителя службы опорных услуг в области образования Innove Неле Лаби, это неправильно, что мать с ребенком должны ездить на другой конец города. ”Может, получится сделать так, чтобы ребенок посещал логопеда в детском саду Падрику”, — рассуждает она и добавляет, что Rajaleidja готов помочь с поиском решения.

Возможно и так, что ребенок посещает частного специалиста, а счет оплачивает местное самоуправление. Но такой вариант нежелателен, отмечает Лаби.

Она говорит, что рост числа нарушений речи отчасти связан с тем, что родители уже не так много говорят с детьми, как раньше. Много времени проводится в интернете, а ведь в раннем возрасте для ребенка очень важно слышать речь.

По словам Сууркюла, многие логопеды не хотят работать по специальности из-за зарплат, уровень которых не поспевает за средней по Эстонии и не находится в равновесии с тяжестью работы и большой нагрузкой.

Отмечается, что Департамент социального страхования уже не так часто назначает детям с нарушением речи инвалидность, в связи с чем они остаются без пособий и услуг. По оценке департамента, такие дети должны получать помощь от системы образования. ”Мысль о том, что помощь должна исходить из системы образования, верна. В том числе и для государства с экономической точки зрения. Чем интенсивнее заниматься нарушением речи в детском саду, тем лучше будет результат”, — говорит Сууркюла. Она отмечает, что большинство логопедов и так работают в нескольких местах и их просто не хватает.

За последний десять лет количество детей, нуждающихся в логопедических услугах, увеличилось вдвое. Кроме того, в Эстонии еще более 1000 детей, которые получают помощь через Больничную кассу или департамент социального страхования.

По всей стране в дошкольных учреждениях работает 370 логопедов. Государственных детских садов при этом насчитывается 556. В прошлом году в логопедической помощи нуждались 10 290 детей детсадовского возраста, из которых 8386 получили эту помощь, а 1904 — нет.

Старший специалист Таллиннского департамента образования Анне Таргема также отмечает, что дети с нарушениями речи должны получать помощь в детском саду. По ее словам, поиск логопеда находится в сфере компетенции директора детского сада. Если логопеда в детском саду нет, родитель может обратиться в Таллиннский учебно-консультативный центр или Rajaleidla. Первый предлагает логопедическую помощь детям в возрасте четырех-пяти лет, посещающим муниципальные детские сады столицы, в которых нет логопеда. По данным департамента, сейчас в столичных детских садах имеется 13 открытых вакансий логопеда.В прошлом году из детских садов ушло 35, из школ — 38 логопедов.

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