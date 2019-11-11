Грустная тенденция: детей с нарушениями речи в Эстонии все больше, а свет в конце тоннеля по-прежнему слишком слабый

По совету логопеда Регина с Элизабет побывали на консультации у логопеда в Таллиннском учебно-консультативном центре с целью найти подходящую эстонскую группу детсада (при нарушениях речи ребенок должен слышать вокруг себя преимущественно родную речь). Логопед пришел к выводу, что группа выравнивания Элизабет не нужна, а даже если и нужна, то мест в этих группах все равно нет. ”Она сказала связаться с ней снова через год, если ситуация не измениться к лучшему”, — отмечает Регина.

Также логопед из Мустамяэской больницы посоветовала обратиться в центр Rajaleidja. По словам руководителя службы опорных услуг в области образования Innove Неле Лаби, это неправильно, что мать с ребенком должны ездить на другой конец города. ”Может, получится сделать так, чтобы ребенок посещал логопеда в детском саду Падрику”, — рассуждает она и добавляет, что Rajaleidja готов помочь с поиском решения.

Возможно и так, что ребенок посещает частного специалиста, а счет оплачивает местное самоуправление. Но такой вариант нежелателен, отмечает Лаби.

Она говорит, что рост числа нарушений речи отчасти связан с тем, что родители уже не так много говорят с детьми, как раньше. Много времени проводится в интернете, а ведь в раннем возрасте для ребенка очень важно слышать речь.

По словам Сууркюла, многие логопеды не хотят работать по специальности из-за зарплат, уровень которых не поспевает за средней по Эстонии и не находится в равновесии с тяжестью работы и большой нагрузкой.

Отмечается, что Департамент социального страхования уже не так часто назначает детям с нарушением речи инвалидность, в связи с чем они остаются без пособий и услуг. По оценке департамента, такие дети должны получать помощь от системы образования. ”Мысль о том, что помощь должна исходить из системы образования, верна. В том числе и для государства с экономической точки зрения. Чем интенсивнее заниматься нарушением речи в детском саду, тем лучше будет результат”, — говорит Сууркюла. Она отмечает, что большинство логопедов и так работают в нескольких местах и их просто не хватает.

За последний десять лет количество детей, нуждающихся в логопедических услугах, увеличилось вдвое. Кроме того, в Эстонии еще более 1000 детей, которые получают помощь через Больничную кассу или департамент социального страхования.