Грудной ребенок 15 часов ждал операции — без еды и в стрессе

Стен Светляков пишет, что его ребенок, которому 1 год и 7 месяцев, должен был отправиться на операцию в 14 часов, но отвезли его туда на два часа позже. Таким образом, маленький ребенок с середины ночи и до 15 часов был без питания, так как к операции надо было быть готовым к раннему утру. Точное время родителям не сказали сразу — оно выяснилось в 10 утра.

Светляков поведал также, что в ожидании операции он должен был самостоятельно выведывать, когда начнут заниматься ребенком и может ли ребенок есть вообще, но информации не поступало, и кушать не позволялось. Ответов отец не смог получить также и от администрации.

По словам пресс-секретаря Детской больницы Тийны Эйер, ребенку на момент ожидания и в течение запрета на питание была назначена внутривенная инфузия — для пополнения запасов энергии и жидкости.

Также, по словам Эйер, назначенное ребенку время операции было ориентировочным. ”Плановые операции уха-горла-носа кончились в 14:30, после чего последовала незапланированная процедура, после чего, в 15:50, наступила очередь этого ребенка. С родителями неоднократно разговаривали, но им не удалось сообщить точное время операции”, — пояснила пресс-секретарь.

По ее словам, причина случая — проблемы с коммуникацией, ввиду чего родители были в растерянности и им казалось, что ничего не знает и персонал больницы. ”Нам жаль, больница приносит свои извинения”.

Она также добавила, что и в будущем они не могут гарантировать точное время проведения внеочередных операций.