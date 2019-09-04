Грибники ждут дождя: много ли грибов в этом году и стоит ли идти за ними в лес в предстоящие выходные?

Таким образом, обобщенно можно сказать, что грибного наводнения нет, но с совсем пустой корзиной возвращаться из леса тоже не придется.

Биолог и грибник Тыну Плоомпуу после сделанного во вторник до полудня круга по лесам Харьюмаа может сказать, что если различных видов грибов нашлось довольно много, то преимущественно виды, которых обычно могут расти в одном месте сразу десятки или сотни, на этот раз были представлены лишь поодиночке.

"Выставку грибов можно было бы организовать, а чтобы собрать себе для еды, грибов недостаточно. Были одиночные подосиновики, боровики и подберезовики, было несколько рыжиков и волнушек, но преимущественно это были старые грибы, молодых грибов в течение последней недели почти совсем не появлялось, — описывает Плоомпуу увиденное в лесу. — Сухая последняя неделя поставила крест на появлении грибов как в Харьюмаа, так и в Ляэнемаа, по слухам и в Вырумаа. Даже так, что молодые грибы уже начали засыхать. И эта вчерашняя погода тоже была больше таким грибным дождем, который в засуху для появления грибов слишком скудный. Сейчас осмелюсь сказать, что на следующие выходные не стоит планировать поход за грибами".