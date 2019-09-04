04.09.2019, 09:50

Грибники ждут дождя: много ли грибов в этом году и стоит ли идти за ними в лес в предстоящие выходные?

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Айн Алвела
Редактор: Вера Степанова
Редактор.
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Грибники ждут дождя: много ли грибов в этом году и стоит ли идти за ними в лес в предстоящие выходные?
Foto: AIN ALVELA

Этот грибной год, по словам знающих, средний — если в течение лета грибы появлялись с переменным успехом, то довольно пустыми леса стали только сейчас, после сухой последней недели, пишет Maaleht.

Таким образом, обобщенно можно сказать, что грибного наводнения нет, но с совсем пустой корзиной возвращаться из леса тоже не придется.

Биолог и грибник Тыну Плоомпуу после сделанного во вторник до полудня круга по лесам Харьюмаа может сказать, что если различных видов грибов нашлось довольно много, то преимущественно виды, которых обычно могут расти в одном месте сразу десятки или сотни, на этот раз были представлены лишь поодиночке.

"Выставку грибов можно было бы организовать, а чтобы собрать себе для еды, грибов недостаточно. Были одиночные подосиновики, боровики и подберезовики, было несколько рыжиков и волнушек, но преимущественно это были старые грибы, молодых грибов в течение последней недели почти совсем не появлялось, — описывает Плоомпуу увиденное в лесу. — Сухая последняя неделя поставила крест на появлении грибов как в Харьюмаа, так и в Ляэнемаа, по слухам и в Вырумаа. Даже так, что молодые грибы уже начали засыхать. И эта вчерашняя погода тоже была больше таким грибным дождем, который в засуху для появления грибов слишком скудный. Сейчас осмелюсь сказать, что на следующие выходные не стоит планировать поход за грибами".

По оценке Плоомпуу, снова принести грибы в лес, пусть несколько позже обычного, должен теплый дождь, которого выпадет в течение недели как минимум четверть от месячной нормы, то есть 20 мм, еще лучше 30-40 мм. Он говорит, что так можно спрогнозировать в общем, что грибы должны появиться, а о каждом конкретном виде грибов такие прогнозы сделать невозможно — в некоторых местах они появятся, в некоторых могут и не появиться.

Теплый дождь и следующая за ним теплая погода, таким образом, должны снова заставить грибы расти, и сегодняшние прогнозы показывают, что тепло должно продолжиться до середины сентября. Но если сейчас еще долго останется сухо, то в этом году, по мнению Тыну Плоомпуу, правильного грибного года не будет.

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