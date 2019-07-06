Грете Шадейко-Гриффин о расизме: в адрес моего мужа хмыкали, что негр гуляет по нашему белому песку

Много насмешек и язвительных комментариев, касающихся цвета кожи ее мужа, поступало в аккаунт Грете в Instagram. Девушка говорит, что уже давно не читает комментарии, но знает, что они есть там постоянно. ”Как эстонка я горжусь своей национальностью и всегда за границей это подчеркивала. Но такого поведения я не могу никак оправдать”.

По словам Роберта, он испытывает в Эстонии всё меньше расистских проявлений. В основном они остались в прошлом, в начале их знакомства.

”Однажды мы пошли на пярнуский пляж. Там был один пожилой мужчина, который сказал: о, смотрите, негр гуляет по нашему белому песку. На это вся моя семья призвала этого мужчину к порядку”, — вспоминает Грете.

У эстонцев представителей многих других национальностей существует в отношении афроамериканцев предубеждение, которое трудно переломить. Но Роберт относится к этому спокойно, надеясь своей интеллигентностью и доброжелательностью доказать обратное.

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