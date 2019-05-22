ГРАЖДАНСТВО ПО ОШИБКЕ | PPA выдал эстонский паспорт потомку оптантов, но продлевать документы отказывается

”Зачем требуется подтверждение их места проживания уже после признания их гражданами Эстонии? В каких архивах я должна искать информацию?” — недоумевает Арина.

Департамент поставил условие: если подтверждение предоставлено не будет, то в выдаче новых документов будет отказано. ”Так как я проживаю и работаю в Румынии, то получается, что эстонское правительство делает меня нелегальным резидентом. Я не могу выехать из Румынии, так как у меня нет действующих документов, по которым я въехала в страну и устроилась на работу. Под вопросом и мой рабочий контракт, вид на жительство, банковский счет и вся жизнь в Румынии, которую я начала здесь на абсолютно легальных основаниях”, — обращает внимание девушка.

При этом Пяхкель предоставлен еще один вариант, на основании которого PPA может выдать документы сроком действия два года. В этом случае ей надо отказаться от российского гражданства и предоставить соответствующее подтверждение.

”Почему гражданство моих предков, и как последствие мое, ставится под вопрос? Я не могу предоставить информацию о местонахождении моих предков после 1920 года. Получается, что меня вынуждают дать ложную информации, которая впоследствии может быть использована против меня в суде”, — предполагает Арина.

Юрист Александр Гамазин считает, что согласно Конституции нельзя отбирать гражданство ЭР, приобретенное по рождению. Он ссылается на статью 8 Конституции ЭР. ”Арина числится гражданской Эстонии по рождению. Она не совершала никаких тяжких преступлений, по которым можно ее лишить эстонского гражданства. Это можно сделать лишь в том случае, если оно приобретено по натурализации. Формально ее не лишают гражданства, а фактически нарушаются ее права гражданина Эстонии”, — уверен Гамазин.

По его словам, в данном случае происходит дискриминация и нарушается статья 12 Конституции, которая гласит, что перед законом все равны. ”Получилось, что у нее два гражданства, а лица, которые имеют гражданство по рождению, не могут быть лишены второго гражданства. У бывшего президента Ильвеса тоже два или три гражданства. Шведское наверняка, американское и эстонское. Закон говорит, что нельзя иметь двойное гражданство, а у десятков тысяч оно есть. Сейчас надо менять закон — ставить запятую после фразы о том, что нельзя иметь двойного гражданства, и писать: кроме граждан по рождению”, — рассуждает юрист.

Руководитель бюро гражданства и международной защиты PPA Кристийна Райдла-Пухм ссылается на 4-ю статью заключенного в 1920 году между Эстонией и Россией Тартуского мирного договора. На основании этой статьи проживающие на территории России люди, которые были родом из Эстонии, имели право оптировать гражданство Эстонии.

Согласно мирному договору, для этого надо было выполнить два важных условия. Человек должен был доказать, что он родом из Эстонии, а после оптации ему следовало покинуть Россию и выехать в Эстонию.

Райдла-Пухм также ссылается на решение Госсуда, которое было принято весной 2018 года. В решении значится, что оптация была процессом, который не заканчивался выдачей свидетельства о принятии в гражданство Эстонии — человек должен был переехать в Эстонию. ”Если человек не переселялся в Эстонию, то он не выполнял условия. В таком случае он не считался гражданином Эстонии”, — говорит представитель PPA.

Тем не менее Райдла-Пухм признает, что ранее департамент выдавал гражданство людям, предки которых оптировали гражданство Эстонии, но вопреки условиям, установленным в 4-й статье Тартуского мирного договора, не переехали в Эстонию.

”Эти люди на самом деле не являются гражданами Эстонии, и документ гражданина ЭР им был выдан ошибочно. Но это не означает, что у них нет возможности получить документ гражданина Эстонии”, — поясняет Райдла-Пухм.

В таких случаях Департамент полиции и погранохраны считает гражданство Эстонии приобретенным, поэтому, если лицо имеет гражданство еще какого-либо государства, то от него следует отказаться в соответствии с Законом о гражданстве.