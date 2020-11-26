Гражданство Эстонии в этом году получили граждане 18 стран

„Поздравляю всех с Днем гражданина! И тех, кто уже является гражданином Эстонии, и тех, кто только планирует это сделать — это хороший план! Гражданство Эстонии дает новые возможности и открывает новые двери", — сказал Пыхьяский префект Кристиан Яани.

„Являясь гражданами Эстонии, мы можем вносить больший вклад в благополучие и безопасность нашей страны. Граждане Эстонии могут стать полицейскими или помощниками полицейских. Kаждый из нас может найти свой способ, как сделать Эстонию лучше", — добавил префект.

По состоянию на 25 ноября решением правительства ЭР в этом году гражданство получили 673 человека, из них 141 — это дети младше 15 лет. Большинство из получивших гражданство Эстонии людей до этого не имели определенного гражданства, также среди новых граждан — уроженцы 18 разных стран, в том числе России, Турции, Индии, Шри-Ланки, Кыргызстана, Китая и Финляндии. В прошлом году гражданство получили или восстановили 779 человека, из них 211 — дети младше 15 лет.

В этом году по состоянию на 25 ноября Департамент полиции и погранохраны получил 837 ходатайств о гражданствe, из них 438 — от жителей Эстонии, не имеющих определенного гражданства, и 297 — от граждан России. За весь 2019 год было подано 909 ходатайств о получении или восстановлении гражданства, из них от жителей без гражданства — 499 и 312 — от граждан России.

По состоянию на 1 ноября по данным Регистра народонаселения по всему миру проживало 1 268 653 гражданина Эстонии. Место жительства 1 134 451 гражданина зарегистрировано в Эстонии, 118 578 — за границей и 15 624 — как в Эстонии, так и в зарубежном государстве.

День гражданина отмечается 26 ноября, так как именно в этот день в 1918 году Земский совет издал постановление об эстонском гражданстве. День гражданина посвящен гражданину Эстонии, его правам и обязанностям, а также осознанию статуса гражданина и поднятию гражданской гордости.