Гражданина Эстонии задержали в Минске на митинге

RusDelfi стало известно, что гражданина Эстонии Эдгара Башмакова задержали ночью 11 августа в Минске. Эту информацию подтвердил МИД Эстонии.
"Министерству иностранных дел известно о задержании гражданина Эстонии в Беларуси. Мы находимся в контакте с его близкими", — ответила пресс-служба МИД RusDelfi.
Как сообщают знакомые Башмакова, его задержал и избил белорусский ОМОН в Минске на улице Петра Мстиславца.
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