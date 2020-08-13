Гражданина Эстонии задержали в Минске на митинге

RusDelfi стало известно, что гражданина Эстонии Эдгара Башмакова задержали ночью 11 августа в Минске. Эту информацию подтвердил МИД Эстонии.
"Министерству иностранных дел известно о задержании гражданина Эстонии в Беларуси. Мы находимся в контакте с его близкими", — ответила пресс-служба МИД RusDelfi.
Как сообщают знакомые Башмакова, его задержал и избил белорусский ОМОН в Минске на улице Петра Мстиславца.
Позже эту информацию сообщил глава МИД Урмас Рейнсалу на пресс-конференции. "МИД направил ноту в Посольство Беларуси", — добавил он.
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