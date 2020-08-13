Гражданина Эстонии задержали в Минске на митинге

"Министерству иностранных дел известно о задержании гражданина Эстонии в Беларуси. Мы находимся в контакте с его близкими", — ответила пресс-служба МИД RusDelfi.

Как сообщают знакомые Башмакова, его задержал и избил белорусский ОМОН в Минске на улице Петра Мстиславца.

Позже эту информацию сообщил глава МИД Урмас Рейнсалу на пресс-конференции. "МИД направил ноту в Посольство Беларуси", — добавил он.