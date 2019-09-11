Гражданин РФ получил пять лет тюрьмы за шпионаж против Эстонии

Как следует из судебного решения, пятого мая этого года Полиция безопасности (КаПо) задержала гражданина России (А.А.). Прокуратура предъявила ему обвинения в совершении направленных против Эстонской Республики действий ненасильственного характера.

Дело рассматривалось в рамках согласительного производства, и 29 августа Харьюский уездный суд признал мужчину виновным. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Также у мужчины конфисковали полученную в результате виновного деяния прибыль в размере 1300 евро.

Пресс-секретарь КаПо Харрис Пуусепп сказал Defli, что на настоящий момент более подробно комментировать дело не представляется возможным.

Судебный процесс был закрытыми.