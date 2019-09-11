Гражданин РФ получил пять лет тюрьмы за шпионаж против Эстонии

В конце августа Харьюский уездный суд приговорил гражданина РФ к пяти годам тюрьмы за шпионаж. Личность этого человека и точное содержание обвинения неизвестны.
Как следует из судебного решения, пятого мая этого года Полиция безопасности (КаПо) задержала гражданина России (А.А.). Прокуратура предъявила ему обвинения в совершении направленных против Эстонской Республики действий ненасильственного характера.
Дело рассматривалось в рамках согласительного производства, и 29 августа Харьюский уездный суд признал мужчину виновным. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.
Также у мужчины конфисковали полученную в результате виновного деяния прибыль в размере 1300 евро.
Пресс-секретарь КаПо Харрис Пуусепп сказал Defli, что на настоящий момент более подробно комментировать дело не представляется возможным.
Судебный процесс был закрытыми.
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