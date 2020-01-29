Гражданин потребовал в суде провести Марту Хельме психиатрическую экспертизу

По мнению У. К., Март Хельме нарушил порядок принесения должностной присяги, показав во время процесса злополучный жест ОК. Также, по мнению гражданина, Хельме подверг сомнению действие конституционного строя; угрожал свидетелям по уголовному делу; уничижительно высказывался о женщинах; утверждал, будто все партии, кроме ЕKRE, замешаны в скандалах, связанных с отмыванием денег. У.К. ходатайствовал о проведении Хельме психиатрической экспертизы.

Суд рассмотрел заявление и решил его вернуть. Судья Реэлика Линд посчитала, что по закону человек имеет право обратиться в административный суд только с целью защиты собственных интересов. У. К. желал отставки министра, а по закону административный суд этого сделать не может. Также, по оценке суда, У. К. не имеет права требовать проведения в отношении Хельме психиатрической экспертизы.

Государственная пошлина в размере 15 евро подателю жалобу возвращена не была.