29.01.2020, 16:30

Гражданин потребовал в суде провести Марту Хельме психиатрическую экспертизу

 (22)
EST 18
Mart Helme
Mart HelmeFoto: Rauno Volmar

Прошлым летом, накануне Иванова дня, некто У.К. подал в Таллиннский административный суд жалобу на Марта Хельме, который тогда только вступил в должность министра внутренних дел, пишет Eesti Ekspress.

По мнению У. К., Март Хельме нарушил порядок принесения должностной присяги, показав во время процесса злополучный жест ОК. Также, по мнению гражданина, Хельме подверг сомнению действие конституционного строя; угрожал свидетелям по уголовному делу; уничижительно высказывался о женщинах; утверждал, будто все партии, кроме ЕKRE, замешаны в скандалах, связанных с отмыванием денег. У.К. ходатайствовал о проведении Хельме психиатрической экспертизы.

Суд рассмотрел заявление и решил его вернуть. Судья Реэлика Линд посчитала, что по закону человек имеет право обратиться в административный суд только с целью защиты собственных интересов. У. К. желал отставки министра, а по закону административный суд этого сделать не может. Также, по оценке суда, У. К. не имеет права требовать проведения в отношении Хельме психиатрической экспертизы.

Государственная пошлина в размере 15 евро подателю жалобу возвращена не была.

Читайте также: