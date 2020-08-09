Гражданин Латвии получил 6 лет тюрьмы за убийство в Валга

Согласно обвинению, в декабре прошлого года в квартире на улице Метса в Валга в ходе совместного распития алкогольных напитков гражданин Латвии напал на своего собутыльника 1969 года рождения, нанося ему удары ножом и неким тупым предметом. В результате пострадавший получил неопасные для жизни повреждения.
В январе этого года гражданин Латвии в той же самой квартире напал с ножом на мужчину 1975 года рождения, который от полученных травм скончался на месте.
После освобождения гражданина Латвии ждет депортация на родину и 10-летний запрет на въезд в Эстонию.
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