Гражданин Латвии получил 6 лет тюрьмы за убийство в Валга

Тартуский уездный суд приговорил к 6 годам 3 месяцам и 28 дням лишения свободы 47-летнего гражданина Латвии, признав его виновным в причинении телесных повреждений и убийстве, сообщает rus.err.
Согласно обвинению, в декабре прошлого года в квартире на улице Метса в Валга в ходе совместного распития алкогольных напитков гражданин Латвии напал на своего собутыльника 1969 года рождения, нанося ему удары ножом и неким тупым предметом. В результате пострадавший получил неопасные для жизни повреждения.
В январе этого года гражданин Латвии в той же самой квартире напал с ножом на мужчину 1975 года рождения, который от полученных травм скончался на месте.
После освобождения гражданина Латвии ждет депортация на родину и 10-летний запрет на въезд в Эстонию.
Вы только посмотрите, в кого превратилась жена Сердюкова
Сбыт наркотиков: новый поворот в деле о ДТП с Ефремовым
Муж покойной чемпионки мира рассказал, как она умирала в роддоме
Почти Голливуд: в Дагестане обрушился камнепад