Гражданин Эстонии потерпел крушение на лодке на Волге. Он 12 часов продержался на выступе плотины

"Поиски четверых мужчин начались утром в субботу, когда близ Саратовской ГЭС перевернулась моторная лодка. Около часа назад были обнаружены живыми два человека на выступе плотины Саратовской ГЭС. Они пробыли фактически внутри плотины около 12 часов, держась за небольшой выступ. Мужчины госпитализированы, у них сильное переохлаждением", — сказал Юрин.

Юрин добавил, что плавать вблизи плотины на моторных лодках и катерах запрещено из-за опасности того, что судно может перевернуться в момент открытия шлюзов, однако мужчины, которые, предварительно, рыбачили, по всей видимости нарушили данный запрет.

Собеседник агентства пояснил, что мужчины использовали элементы спасательных жилетов для того, чтобы держаться на пропускном шлюзе для воды плотины. Начальник Балаковской поисково-спасательной службы Сергей Чехляев спустился при помощи альпинистского снаряжения за пострадавшими и доставил их наверх. "Спустя примерно 15 минут после спасения мужчин, начался сброс воды Саратовской ГЭС, в результате которого их бы наверняка смыло", — добавил Юрин.

По его словам, один из спасенных мужчин — гражданин Эстонии, но проживает в Шотландии. Второй живет в Москве. Поиски еще двух мужчин, которые находились в лодке, предварительно, жителя Омска и жителя города Балаково Саратовской области, продолжаются.