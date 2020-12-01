"Гражданин для диктатора — это раб". В субботу на площади Вабадузе пройдет акция "Беларуская стена"(14)
05 декабря в 14:00 на площади Вабадузе в Таллинне пройдет акция солидарности с беларуским народом под названием "Беларуская стена".
05 декабря в 14:00 на площади Вабадузе в Таллинне пройдет акция солидарности с беларуским народом под названием "Беларуская стена".
"Акция ”Беларуская стена” — о том, что гражданин для диктатора — это раб, насилие — единственный способ удержать контроль над ним. Но в то же время эта акция о силе, единстве, сплоченности белорусов, которые своей настойчивостью и несгибаемостью рушат стену диктатуры", — пишут организаторы.
Беларусы продолжают протест уже 114 дней. Он приобрел новые формы, расширил требования, консолидировал все слои общества. Сейчас это не просто протест против режима и Лукашенко, это борьба за жизнь в свободной стране.
"За почти 4 месяца суть лукашизма как системы подчинения целого народа в угоду одному человеку ужаснула весь цивилизованный мир. Геноцид, правовой дефолт, зверства, бандитизм — это то, с чем белорусы сталкиваются ежедневно. 8 убитых, более 30 тысяч задержанных, свыше 4 тысяч заявлений по фактам убийств, насилия, пыток, 0 заведенных по ним уголовных дел, 900 политически мотивированных уголовных дел, 146 политических заключенных, тысячи отсиженных суток в СИЗО.
От беспредела властей не застрахован никто: репрессиям подвергаются представители всех профессий, пенсионеры, студенты, известные в стране люди, инвалиды, беременные, несовершеннолетние. Лукашенко готов идти на все для сохранения власти: отключение протестного жилого района в Минске с населением 15 тысяч человек от тепла и водоснабжения на 3 дня, создание в Минске зон усиленного патрулирования (на подобии гетто), вскрытие квартир активистов во время их отсутствия, запрет на въезд в страну гражданам Беларуси, похищение людей неизвестными и многое другое, что еще полгода назад нельзя была представить в ”стабильной” Беларуси.
Насилие и пытки, применяемые к задержанным, — это отдельная особенность режима Лукашенко. Людей заставляют стоять у стен РОВД по 8-12 часов с поднятыми руками, избивают, особенно тщательно за общение на беларуском, лишают воды, тепла, воздуха, средств гигиены в СИЗО", — утвержадют организаторы протеста.
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