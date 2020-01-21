Граждане Эстонии составляют меньше половины населения Нарвы

В Нарве по состоянию на начало 2020 года было зарегистрировано 55 905 человек. Из них мужчин 25 087 (44,9%), женщин 30 820 (55,1%)), сообщает пресс-служба горуправы.

Согласно данным регистра народонаселения на 1 января 2019 года, в Нарве проживало. 57 842 человека. Напомним, что 2 января прошлого года в Эстонии стали недействительными адреса людей, внесенные в Регистр народонаселения с точностью до города.

Распределение населения по гражданству:

Граждане Эстонии — 27 127 чел 48,5%

Граждане России — 20 144 чел. (36%)

Гражданство не определено — 7 626 чел. (13,6%)

Граждане Украины — 263 (0,5%)

Граждане Латвии –.129 (0,2%)

Граждане Литвы — 107 (0,2%)

Граждане Румынии — 72 (0,1%)

Граждане Белоруссии –.64 (0,1%)

Граждане Германии — 51 (0,1%)

в городе живут граждане 45 стран

Национальный состав населения:

русские — 46 590. (83,3%)

эстонцы — 2014 чел. (3,6%)

украинцы — 1329 чел. (2,4%)

белорусы — 1032 чел. (1,8%)

финны– 325 чел. (0,6%)

татары — 254 чел. (0,5%)

литовцы — 121 чел. (0,2%)

поляки — 95 чел. (0,2%)

латыши — 89 чел. (0,2%)

чуваши — 85 чел. (0,2%)

Всего в Нарве проживают представители 77 национальностей.

Русский язык как родной указали 49 905 чел. (89,3%) эстонский 1 001 (1,8%), украинский 707 чел. (1,3%), белорусский 88 чел. (0,2%).