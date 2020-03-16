Граждане ЭР, которые желают вернуться в Эстонию через Польшу, дайте о себе знать до 8 утра!

Согласно договорённости из транспортных средств жителей Балтийских стран будет сформирована гуманитарная колонна, которая будет эскортирована через всю территорию Польши.

Министр Рейнсалу призывает всех граждан Эстонии, которые желают вернуться в Эстонию через территорию Польши, дать о себе знать к 8:00 утра 16 марта. Позже пересечение территории Польше будет уже невозможным.

Пожалуйста, дайте знать, если Вы хотите воспользоваться данной возможностью по адресу konsul@mfa.ee, куда следует прислать и свои данные.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!