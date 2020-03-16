Граждане ЭР, которые желают вернуться в Эстонию через Польшу, дайте о себе знать до 8 утра!

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и его Балтийские коллеги договорились с министерством иностранных дел Польши о плане эвакуации граждан Балтийских стран с границы между Германией и Польшой.
Согласно договорённости из транспортных средств жителей Балтийских стран будет сформирована гуманитарная колонна, которая будет эскортирована через всю территорию Польши.
Министр Рейнсалу призывает всех граждан Эстонии, которые желают вернуться в Эстонию через территорию Польши, дать о себе знать к 8:00 утра 16 марта. Позже пересечение территории Польше будет уже невозможным.
Пожалуйста, дайте знать, если Вы хотите воспользоваться данной возможностью по адресу konsul@mfa.ee, куда следует прислать и свои данные.
Коронавирус COVID-19
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
Почему в мире паника, будет ли вакцина, когда все закончится?
Принцы Уильям и Гарри нарушили клятву, данную принцессе Диане
Сенсация! Найден эффективный способ лечения коронавируса
Еврей из концлагеря — нацистский преступник. Странный случай