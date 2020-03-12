Граждан зараженных коронавирусом стран попросят не приезжать в Эстонию
Эстонские власти намерены просить граждан государств, которые наиболее сильно пострадали от коронавируса, не приезжать в Эстонию, иначе им будет грозить карантин.
Эстонские власти намерены просить граждан государств, которые наиболее сильно пострадали от коронавируса, не приезжать в Эстонию, иначе им будет грозить карантин.
Об этом в четверг в интервью ERR заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, пишет RusERR.
По его словам, жители стран, в которых коронавирус распространен наиболее широко, могли бы учитывать, что при въезде в Эстонию их могут поместить на карантин.
"По моей оценке, было бы ответственно заявить, что мы просим граждан стран, в которых вирус широко распространен, не приезжать в Эстонию. Мы просим людей, которые являются гражданами других стран и которые были заражены или находились в тесном контакте с зараженными, не приезжать в Эстонию, поскольку здесь их может ожидать карантин", — сказал Рейнсалу.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
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