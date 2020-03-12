12.03.2020, 08:59

Граждан зараженных коронавирусом стран попросят не приезжать в Эстонию


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Urmas Reinsalu lahkub presidendi juurest
Foto: Kretel Kuusk

Эстонские власти намерены просить граждан государств, которые наиболее сильно пострадали от коронавируса, не приезжать в Эстонию, иначе им будет грозить карантин.

Об этом в четверг в интервью ERR заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, пишет RusERR.

По его словам, жители стран, в которых коронавирус распространен наиболее широко, могли бы учитывать, что при въезде в Эстонию их могут поместить на карантин.

"По моей оценке, было бы ответственно заявить, что мы просим граждан стран, в которых вирус широко распространен, не приезжать в Эстонию. Мы просим людей, которые являются гражданами других стран и которые были заражены или находились в тесном контакте с зараженными, не приезжать в Эстонию, поскольку здесь их может ожидать карантин", — сказал Рейнсалу.

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