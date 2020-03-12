Граждан зараженных коронавирусом стран попросят не приезжать в Эстонию

Об этом в четверг в интервью ERR заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, пишет RusERR.

По его словам, жители стран, в которых коронавирус распространен наиболее широко, могли бы учитывать, что при въезде в Эстонию их могут поместить на карантин.

"По моей оценке, было бы ответственно заявить, что мы просим граждан стран, в которых вирус широко распространен, не приезжать в Эстонию. Мы просим людей, которые являются гражданами других стран и которые были заражены или находились в тесном контакте с зараженными, не приезжать в Эстонию, поскольку здесь их может ожидать карантин", — сказал Рейнсалу.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!