Границу с Латвией могут открыть раньше, чем с Финляндией

Как уже сообщалось, в воскресенье в Икла были задержаны трое жителей Эстонии, которые отправились в Латвию за алкоголем, но на обратном пути пересекли границу в недозволенном для этого месте — хотели избежать карантина. Привычная раньше прогулка в соседнюю страну теперь грозит им уголовным делом.

Сейчас границу можно пересекать лишь на нескольких КПП, что вызывает у местных жителей большие неудобства: приходится делать огромный крюк. В том числе и латышам, которые работали в приграничных хозяйствах.

Кстати, Латвия, в отличие от Эстонии, не запрещала въезд из стран ЕС. Чрезвычайное положение действует у наших южных соседей до 12 мая, в среду правительство Латвии будет решать, что делать с введенными в стране ограничениями дальше.

Сейчас идут переговоры между тремя Балтийскими странами на предмет открытия межгосударственных границ. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сказал, что с Латвией и Литвой договорено, что стороны постараются принять совместно решения по отмене ограничений. По его словам, в трех странах схожая эпидемиологическая ситуация, в Латвии и Литве она даже немножко лучше.

В то же время Рейнсалу очень осторожен во временных прогнозах, он не советует пока строить планы по проведению летнего отпуска у южных соседей. Предпосылкой открытия границ между тремя странами является также ситуацию на их внешних границах. По словам министра, его целью является как можно быстрее достичь единого понимания в этом вопросе.

Ведь каждый день наносит урон эстонскому туризму. К примеру, латвийские туристы составляли большинство из посещавших приграничный эстонский туристический хутор Metsavenna Talu. Теперь их просто нет.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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