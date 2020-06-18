Грандиозные планы | Март Хельме хочет купить новые вертолеты и суда и создать резервное подразделение по обеспечению порядка

"В сфере внутренней безопасности долгое время наблюдалось недофинансирование”, — говорит он.

Планы у Хельме грандиозные, и он не боится признать, что для их воплощения в жизнь нужно много денег.

"Я бы начал с того, что в сфере внутренней безопасности долгое время наблюдалось недофинансирование. Если мы говорим о 2% от ВВП на оборонные расходы, то как минимум 2% от ВВП должно выделять и на внутреннюю безопасность”.

Первый грандиозный план Хельме — покупка двух мощных вертолетов. ”Если говорить о воздушной мощи, то совершенно ясно, что она в ЭР недостаточна. Сейчас у Департамента полиции и погранохраны (PPA) три вертолета. Одни из них постоянно находится в готовности для медицинских целей, ведь мы не можем знать, когда поступит сигнал, что тяжело больного человека надо доставить с Хийумаа на материк”, — говорит Хельме.

По его словам, в условиях холодной зимы пригоден к полетам только один вертолет. ”Из трех вертолетов только одни имеет т. н. ледовый класс. В нашем климатическом поясе зимы, как правило, бывают морозными. Это означает, что винт может просто замерзнуть и вертолет упадет”, — продолжает министр. Он отмечает, что нужно не просто пополнить вертолетный парк, но и выбрать более мощные модели, поскольку эвакуационная способность нынешних недостаточна.

Один из двух вертолетов, говорит министр, можно приобрести с 90% финансированием ЕС. Аргументируя необходимость приобретения, Хельме приводит в пример недавнюю стрельбу в Лихула и убийство в Эльва, когда на место нужно было максимально оперативно перебросить силы быстрого реагирования. ”Наши спецслужбы были вынуждены ехать на автобусе, поскольку со своим снаряжением не поместились бы в вертолет”, — пояснил он.

Хельме сказал, что начать работу в этом направлении он хочет уже в рамках бюджета на следующий год.Цена одного вертолета составляет почти 50 млн евро. Также необходимо найти команды и производить обслуживание.

Второй масштабный проект министра связан с морской мощью. Он отмечает, что самой мощной морская структурой в Эстонии располагают не Силы обороны, а PPA, но и она нуждается в укреплении. ”Часть плана — приобретение одного, а в дальнейшей перспективе еще одного судна”, — поясняет министр.