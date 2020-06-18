18.06.2020, 19:31

Грандиозные планы | Март Хельме хочет купить новые вертолеты и суда и создать резервное подразделение по обеспечению порядка

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Грандиозные планы | Март Хельме хочет купить новые вертолеты и суда и создать резервное подразделение по обеспечению порядка
Foto: Rauno Volmar

Министр внутренних дел Март Хельме во время переговоров по государственному бюджету готовится попросить много денег, пишет Eesti Päevaleht.

"В сфере внутренней безопасности долгое время наблюдалось недофинансирование”, — говорит он.

Планы у Хельме грандиозные, и он не боится признать, что для их воплощения в жизнь нужно много денег.

"Я бы начал с того, что в сфере внутренней безопасности долгое время наблюдалось недофинансирование. Если мы говорим о 2% от ВВП на оборонные расходы, то как минимум 2% от ВВП должно выделять и на внутреннюю безопасность”.

Первый грандиозный план Хельме — покупка двух мощных вертолетов. ”Если говорить о воздушной мощи, то совершенно ясно, что она в ЭР недостаточна. Сейчас у Департамента полиции и погранохраны (PPA) три вертолета. Одни из них постоянно находится в готовности для медицинских целей, ведь мы не можем знать, когда поступит сигнал, что тяжело больного человека надо доставить с Хийумаа на материк”, — говорит Хельме.

По его словам, в условиях холодной зимы пригоден к полетам только один вертолет. ”Из трех вертолетов только одни имеет т. н. ледовый класс. В нашем климатическом поясе зимы, как правило, бывают морозными. Это означает, что винт может просто замерзнуть и вертолет упадет”, — продолжает министр. Он отмечает, что нужно не просто пополнить вертолетный парк, но и выбрать более мощные модели, поскольку эвакуационная способность нынешних недостаточна.

Один из двух вертолетов, говорит министр, можно приобрести с 90% финансированием ЕС. Аргументируя необходимость приобретения, Хельме приводит в пример недавнюю стрельбу в Лихула и убийство в Эльва, когда на место нужно было максимально оперативно перебросить силы быстрого реагирования. ”Наши спецслужбы были вынуждены ехать на автобусе, поскольку со своим снаряжением не поместились бы в вертолет”, — пояснил он.

Хельме сказал, что начать работу в этом направлении он хочет уже в рамках бюджета на следующий год.Цена одного вертолета составляет почти 50 млн евро. Также необходимо найти команды и производить обслуживание.

Второй масштабный проект министра связан с морской мощью. Он отмечает, что самой мощной морская структурой в Эстонии располагают не Силы обороны, а PPA, но и она нуждается в укреплении. ”Часть плана — приобретение одного, а в дальнейшей перспективе еще одного судна”, — поясняет министр.

”У нас нет ни одного судна, на котором мог бы приземлиться вертолет. В открытом море, например, во время гибели парома Estonia, было бы очень хорошо, если бы Эстония могла бы отправить на место большое судно, с которого вертолет поднялся бы в воздух. Такого судна у нас нет”. Второе судно, по оценке Хельме, могло бы иметь функцию сбора опасных химикатов и осуществления спасательных операций: ”У наших южных соседей тоже нет судов с такой мощью. Есть у Финляндии и Швеции. Если бы у наших берегов произошло масштабное несчастье, то нам не пришлось бы идти на поклон к соседям”.

Конечная стоимость, по его словам, зависит от оснащения. Проект можно было бы запустить уже осенью, особенно если таким образом удастся поддержать местные судостроительные компании.

Третий проект — большое резервное подразделение по урегулированию кризисов и беспорядков.

"Дело в том, что никогда нельзя исключать вероятности большой войны. Но до того, как дело дойдет до военных действий, вероятнее всего, закипит котел внутренней политики и внутренней безопасности. Из ближайшей истории можно привести в пример бронзовую ночь, но не только. Волнения не обязательно происходят на национальной или идеологической почве, они могут возникнуть и на практической основе, например, если в условиях мирового экономического кризиса в Эстонии возникнут перебои в цепочках поставок и люди начнут выражать беспокойство. В таких случаях нужно, чтобы государство было в состоянии обеспечить порядок”.

”В обычных условиях Департамент полиции и погранохраны хорошо справляться со своими задачами. Но как показал коронакризис, в течение более длительного времени имеющимися ресурсами невозможно поддерживать порядок на границах. Нам пришлось призывать на помощь Кайтселийт, помощников полицейских и кадетов Академии МВД. Наивно полагать, что у нас перед дверьми выстроилась очередь”.

По словам Хельме, поиск людей уже идет. В идеале подразделение могло бы насчитывать несколько тысяч членов.

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