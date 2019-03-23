ГРАФИКИ: Зажиточные выбирают Партию реформ, более бедные — центристов и EKRE

”Французы говорят, что избрание Марин ле Пен и "Национального фронта" находится в сильной корреляции с тем, насколько далеко от железной дороги проживает избиратель”, — говорит эксперт. По его словам, консервативные партии имеют больший успех именно в сельской местности.

Всего за час езды на машине из Саку в волость Мярьямаа в деревню Лаукна поддержка EKRE вырастает в два раза. С каждым следующим избирательным участком урожай голосов партии увеличивается примерно на 5%. Таким же образом меняется и зарплата местных жителей. Если средняя зарплата в Саку составляет 1500 евро, а чуть поодаль в Сауэ — 1300, то в пункте назначения в Лаукна — всего 890 евро.

Вотчиной Партии реформ является окрестности Тарту и Таллинна. Прилегающие к Таллинну самоуправления Сартс называется золотым кольцом реформистов. Там их поддержка очень близка к 50%. ”В других местах они тоже популярны, но [Партия реформ] определенно выбор зажиточного среднего класса”, — говорит он. Чем дальше от золотого кольца, тем больше уменьшаются доходы и тем более явно поддержка реформистов сменяется поддержкой EKRE.

О словам Саартса, предпочтения избирателей формируется исторически или зависят от конкретного кандитата. Так, результаты, например, Isamaa, СДПЭ или ”Ээсти 200” уровнем доходов объяснить не получается. Последнюю выбирали мало, но, например, в волости Пейпсияэре более чем половина избирателей решили поддержать именно их.

За хорошими результатами Isamaa стоит популярность партии или конкретного политика в Йыгевамаа и Вильяндимаа. ”Раньше в Йыгевамаа был Rahvaliit, это была вотчина Рейльяна. Теперь тут Isamaa. Скорее всего, там все дело в политике”, — говорит Саартс. Первым номером от Isamaa в Йыгевамаа и Тартумаа идет Айвар Кокк.

По словам политолога, уровень зажиточности оказывает безусловное влияние на поведение избирателя. ”Принадлежность к определенному классу влияет на поведение избирателя. Но более сильное влияние оказывает национальность, хотя оно и стало ослабевать, потому что русский избиратель более не идет”, — говорит он. На минувших выборах Партии реформ удалось сделать то, чего не удалось центристам, а именно — убедить проголосовать за себя не только свой основной электорат в виде зажиточного среднего класса.

По мнению Саартса, центристам есть о чем беспокоиться. Он отмечает, что русскоязычный избиратель партии уже проявляет заметно меньшую активность на выборах. ”Они предполагали, что привлекут на участки достаточное количество русских избирателей в Ласнамяэ и Ида-Вирумаа, но этого не случилось”, — отмечает эксперт.