ГРАФИКИ | За сутки выявлено 583 новых случая COVID-19. Умерли семеро

По данным Регистра народонаселения, больше всего положительных результатов тестов было Харьюмаа — 330. Из них 234 — в Таллинне.

В Ида-Вирумаа добавилось 88, в Тартумаа — 50, в Сааремаа — 25, в Ляэне-Вирумаа — 24, в Пярнумаа — 16, в Валгамаа — 10, в Вырума — 9, в Йыгевамаа — 7, в Ярвамаа, Пылвамаа — по 4, в Вильяндимаа — 2 и Ляэнемаа и Хийумаа — по 1 новому инфицированному.

В 8 случаях данные о месте жительства заболевших в Регистре народонаселения отсутствуют.

За сутки в больницах открыто 44 истории болезни по COVID-19. В стационарном лечении по состоянию на утро 21 февраля нуждаются 507 пациентов, из них 36 находятся в реанимации, а 24 — на искусственной вентиляции легких.

За сутки от COVID-19 умерли семь человек: 92-летний мужчина, 92-летняя женщина, 90-летняя женщина, 87-летний мужчина, 86-летний мужчина, 83-летняя женщина и 80-летний мужчина. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 535 человек.

Всего с весны в Эстонии сделано 889 574 тестов на SARS-CoV2, из них 57 616 дали положительный результат (6,5%).

Более точную статистику по тестам можно посмотреть здесь.

По состоянию на утро 21 февраля в Эстонии было сделано 61 904 прививки от COVID-19, обе дозы получили 26 053 человека.

На графиках: первый - заболеваемость с начала пандемии, второй - с начала второй волны, третий - ход вакцинации.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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