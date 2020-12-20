20.12.2020, 10:46

ГРАФИКИ | За сутки выявлено 579 новых случаев коронавируса. Скончались четверо

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Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamas
Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamasFoto: Andres Putting

Согласно информации Департамента здоровья, за сутки было получено 579 положительных теста на COVID-19. Всего было сделано 5285 тестов, доля положительных составила почти 11%.

На стационарном лечении находится 340 человек. Вчера это число составляло 331. На аппаратах искусственного дыхания - 18 пациентов.

Индекс заболеваемости за последние 14 дней на 100 000 человек - 513,1. Доля положительных результатов в общем числе тестов - 9,6%.

По данным Регистра населения, больше всего положительных тестов зарегистрировано в Харьюмаа - 346. В Ида-Вирумаа добавилось 106, в Тартумаа - 35, в Рапламаа - 16, Пярнумаа - 15, Ляэневирумаа - 13, в Вырумаа и Ярвамаа - по 9 в Вильяндимаа - 5, в Йыгеваммаа, Валгамаа, Сааремаа и Ляэнемаа - по два, и в Пылвамаа - один новый инфицированный.

В 16 случаях место жительства заболевших в регистре отсутствует.

За сутки скончались четверо: 90-летняя женщина, 83-летняя женщина, 73-летний мужчина и 44-летний мужчина. Общее число жертв COVID-19 выросло до 174.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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