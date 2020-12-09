ГРАФИКИ | За сутки выявлено 547 новых больных коронавирусом

За последние сутки в Эстонии подтверждены 547 новых случаев COVID-19.
За минувшие сутки в Эстонии провели 5699 тестов на коронавирус, доля положительных тестов об общего числа составила почти 9,6%, пишет rus.err.
Больше всего новых случаев заражения было в Харьюмаа, где коронавирус выявили у 283 человек (при этом в Таллинне - у 221).
В Ида-Вирумаа добавилось 125 случаев заражения, в Тартумаа - 52.
Кумулятивная заболеваемость в Эстонии за последние две недели составила 414,98 случая на 100 000 жителей.
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