ГРАФИКИ | За сутки выявлено 547 новых больных коронавирусом. Скончались двое

За минувшие сутки в Эстонии провели 5699 тестов на коронавирус, доля положительных тестов об общего числа составила почти 9,6%, пишет rus.err.

Больше всего новых случаев заражения было в Харьюмаа, где коронавирус выявили у 283 человек (при этом в Таллинне - у 221).

В Ида-Вирумаа добавилось 125 случаев заражения, в Тартумаа - 52.

За сутки скончались двое больных COVID-19: 63-летняя женщина и 81-летняя женщина. Всего в Эстонии умерли от коронавируса 139 человек.

Кумулятивная заболеваемость в Эстонии за последние две недели составила 414,98 случая на 100 000 жителей.