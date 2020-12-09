ГРАФИКИ | За сутки выявлено 547 новых больных коронавирусом. Скончались двое

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 283 человек. На Таллинн приходится 221 случай.

В Ида-Вирумаа добавилось 125 новых случаев заражения, в Тартумаа диагностировано 52 положительных результата теста на коронавирус. В Рапламаа было диагностировано 16 новых случаев заражения. В Пярнумаа и Вырумаа добавилось по десять новых случаев заражения, в Ляэнемаа — девять, в Пыльвамаа и Ляэне-Вирумаа — по восемь новых случаев. На Хийумаа и Сааремаа, в Йыгевамаа и Валгамаа — по три новых случая заражения, в Вильяндимаа — два и в Ярвамаа — один новый случай. В 11 коронапозитивных случаях место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 414,98 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 7,7% от общего количества сделанных тестов.

Под наблюдением Департамента здоровья более 27 400 человек

В Пыхьяском регионе под наблюдением находятся более 15 100 человек, 2686 из которых больны.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся более 6700 человек, из которых заражены 1458 человек.

Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с коронавирусом находятся более 4700 человек, из которых 761 человек болен (число заразившихся включает в себя и тех, кто находится под наблюдением Пыхьяского регионального отделения).

Ляэнеское региональное отделение наблюдает более 900 человек, 176 из которых больны.

В больничном лечении нуждаются 264 человека

По состоянию на утро 9 декабря, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждаются 264 человека, 13 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. 14 человек были выписаны домой, четыре пациента были переведены из коронавирусного отделения в отделение, не связанное с COVID-19, четыре человека были переведены в другую больницу. Было открыто 26 новых историй болезни с COVID-19.