09.12.2020, 09:12

ГРАФИКИ | За сутки выявлено 547 новых больных коронавирусом. Скончались двое

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ГРАФИКИ | За сутки выявлено 547 новых больных коронавирусом. Скончались двое
Andres Putting

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5699 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 547, то есть 9,6% от общего количества тестов. От COVID-19 скончались два человека.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 283 человек. На Таллинн приходится 221 случай.

В Ида-Вирумаа добавилось 125 новых случаев заражения, в Тартумаа диагностировано 52 положительных результата теста на коронавирус. В Рапламаа было диагностировано 16 новых случаев заражения. В Пярнумаа и Вырумаа добавилось по десять новых случаев заражения, в Ляэнемаа — девять, в Пыльвамаа и Ляэне-Вирумаа — по восемь новых случаев. На Хийумаа и Сааремаа, в Йыгевамаа и Валгамаа — по три новых случая заражения, в Вильяндимаа — два и в Ярвамаа — один новый случай. В 11 коронапозитивных случаях место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

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Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 414,98 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 7,7% от общего количества сделанных тестов.

Под наблюдением Департамента здоровья более 27 400 человек

В Пыхьяском регионе под наблюдением находятся более 15 100 человек, 2686 из которых больны.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся более 6700 человек, из которых заражены 1458 человек.

Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с коронавирусом находятся более 4700 человек, из которых 761 человек болен (число заразившихся включает в себя и тех, кто находится под наблюдением Пыхьяского регионального отделения).

Ляэнеское региональное отделение наблюдает более 900 человек, 176 из которых больны.

В больничном лечении нуждаются 264 человека

По состоянию на утро 9 декабря, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждаются 264 человека, 13 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. 14 человек были выписаны домой, четыре пациента были переведены из коронавирусного отделения в отделение, не связанное с COVID-19, четыре человека были переведены в другую больницу. Было открыто 26 новых историй болезни с COVID-19.

За сутки скончались два человека с коронавирусом – 63-летняя женщина, 81-летняя женщина. Всего в Эстонии с начала эпидемии умерло 139 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 922 случая заболевания COVID-19 у 902 человек.

По состоянию на 9 декабря выздоровели 9574 человек. Из них истории болезни 7313 человек (76,4%) завершены, у 2261 человека (23,6%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено почти 524 200 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 16 054 положительных первичных теста (3,1% от общего количества тестов). С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

Загрузите приложение HOIA

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 224 833 раз. Через приложение о своем заболевании сообщили 1241 раз, из них активных заболеваний на данный момент насчитывается 463.

На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования.

Нужно сократить количество контактов, разорвать цепи заражения

Медицинской системе Эстонии угрожает перегруженность. Наша цель – остановить рост распространения вируса и постараться стабилизировать ситуацию, чтобы затем тенденция заражений пошла на спад.

Поэтому празднование Рождества и Нового года в этот раз должно пройти по-другому — отпразднуйте Рождество в кругу только самых близких людей. Перед встречей с близкими убедитесь, что все здоровы. Празднуя Рождество, соблюдайте умеренную дистанцию даже с членами семьи.

У болезни есть инкубационный период, поэтому сократите любые тесные контакты прямо сейчас, чтобы избежать возможного заражения — чтобы вы могли провести Рождество вместе со своей семьей. Прежде чем выходить на улицу, продумайте свои действия. Для ведения дел по возможности используйте электронные каналы. Делая рождественские покупки, спланируйте их на время, когда в магазинах меньше людей. Покупки можно сделать бесконтактно в интернете.

Департамент здоровья призывает всех не путешествовать за границу во время зимних праздников. Все поездки за границу стоит отложить из-за высокого распространения коронавируса в других странах.

Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице Департамента здоровья и на странице департамента в Facebook.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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